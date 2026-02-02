Размер шрифта
Российские миллиардеры заработали почти $20 млрд за январь

Bloomberg: состояние российских миллиардеров в январе выросло на $19,4 млрд
Совокупное состояние богатейших бизнесменов России в январе 2026 года увеличилось на $19,392 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, рассчитываемого на основе стоимости акций и других активов.

Согласно индексу, президент «Норникеля» Владимир Потанин с начала года увеличил свое состояние на $3,46 млрд — до $29,9 млрд. Капитал сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко вырос на $2,83 млрд и достиг $21,8 млрд.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон за январь прибавил $1,93 млрд, его состояние оценивается в $25,6 млрд. Основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов увеличил капитал на $1,55 млрд — до $24,1 млрд.

В то же время наибольшие потери за месяц понес сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние сократилось на $786 млн и составило $13,6 млрд.

Bloomberg публикует индекс миллиардеров с марта 2012 года. В него входят данные о состоянии 500 самых богатых людей мира.

До этого Reuters со ссылкой на отчет правозащитной организации Oxfam опубликовал данные, согласно которым совокупное состояние богатейших людей мира выросло на $2,5 трлн, или на 16%, и достигло рекордных $18,3 трлн.

Ранее стало известно, кто возглавил рейтинг богатейших спортсменов мира.
 
