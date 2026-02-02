Медведев заявил, что возмездие за военные преступления должно быть обязательно

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что возмездие за военные преступления должно наступать обязательно.

Он уточнил, что возмездие может наступить как на поле боя, так и после завершения конфликта.

«Я считаю, что воздаяние ( за военные преступления. — «Газета.Ru») должно быть обязательно», — подчеркнул Медведев.

Накануне независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали заявил, что власти Украины и их союзники должны предстать перед международным трибуналом за их преступления против россиян. По его словам, для Украины и ее союзников за преступления, совершенные в Курской области, нужно провести трибунал, подобный Нюрнбергскому и Токийскому процессам.

26 января следователь по особо в важным делам военного следственного управления Следственного комитета РФ по Южному военному округу Сергей Мазур сообщал, что украинские врачи намеренно калечили российских военнослужащих, находящихся в плену.

Мазур уточнил, что украинские врачи проводили российским военнослужащим операции и другие манипуляции без применения наркоза. По его словам, он лично видел тела военнопленных со следами пыток.

Ранее в Совфеде заявили, что Зеленский подписал себе приговор.