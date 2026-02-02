Размер шрифта
В Госдуме предложили создать парадную форму добровольцев СВО

Депутат Миронов предложил ввести парадную форму для добровольцев СВО
Sergey Pivovarov/Reuters

Председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил Министерству обороны ввести парадную форму единого образца для добровольцев спецоперации. Как стало известно «Газете.Ru», официальное обращение парламентарий направил главе ведомства Андрею Белоусову.

«В мой адрес обратились участники специальной военной операции, состоящие в рядах добровольческих подразделений. Они предлагают разработать уставную парадную форму единого образца для участников СВО, проходящих или проходивших службу в добровольческих формированиях (система БАРС, система Редут, ЧВК). Такая форма нужна ветеранам и действующим бойцам добровольческих подразделений для участия в официальных мероприятиях», — говорится в письме Миронова к главе Минобороны.

Парламентарий отметил, что сейчас ветераны боевых действий из числа добровольцев участвуют в официальных мероприятиях в полевой форме или гражданской одежде.

«Парадная форма позволит им визуально отличаться от кадровых военных, при этом сохранится единый торжественный стиль военной формы. При разработке парадного обмундирования предлагаю учесть наличие специальных отличительных элементов: нашивок, шевронов, нагрудных знаков добровольческих формирований. Выдавать парадную форму единого образца участникам СВО, проходящих или проходивших службу в добровольческих формированиях, предлагаю за счет бюджетных средств», — добавил Миронов.

Ранее депутаты предложили расширить соцподдержку ветеранов армии.
 
