Медведев напомнил об условиях Путина по Украине

Условия России по урегулированию конфликта на Украине были сформулированы российским президентом Владимиром Путиным на коллегии в министерстве иностранных дел и остаются неизменными. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Политик напомнил, что эти условия были ретранслированы руководству США во время встречи президентов двух стран в августе прошлого года в Анкоридже, на Аляске.

14 июня 2024 года Путин выступил перед руководством МИД РФ, обозначив новые условия прекращения огня в Украине. Основные требования включали вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО для начала переговоров.

В этом же интервью Медведев заявил, что необходимо исключить угрозу реванша со стороны Украины после конфликта. По его словам, для устойчивости международных отношений очень важно, чтобы «политический режим... который в настоящий момент существует на Украине», носит антироссийский характер и основан «на зоологической ненависти к несогласным» исчез.

Ранее Медведев заявил, что военная победа России в специальной операции на Украине уже просматривается.