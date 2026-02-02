«Возможны последствия»: Долиной может грозить уголовная ответственность за отказ засыпать пруд

Юрист Александр Кудряшов рассказал «Газете.Ru», что Ларисе Долиной может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности за отказ устранить нарушения в пруду на территории своего особняка. По словам адвоката, хотя он и принадлежит певице, она обязана соблюдать требования по охране окружающей среды, предотвращению загрязнения, засорения и истощения водного объекта.

Александр Кудряшов подчеркнул, что, если проверка выявит нарушения в использовании пруда, принадлежащего Ларисе Долиной, возможны различные правовые последствия в зависимости от характера нарушений. Юрист отметил, что, согласно статье 10 Водного кодекса РФ, основанием для принудительного прекращения права пользования водным объектом по решению суда является нецелевое использование водного объекта; использование водного объекта с нарушением законодательства РФ; неиспользование водного объекта в установленные договором водопользования или решением о предоставлении водного объекта в пользование сроки. Если нарушения будут подтверждены, суд может принять решение о прекращении права пользования прудом.

«В этом случае водопользователь обязан прекратить использование водного объекта в установленный срок; обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах; осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта. Административная ответственность от 3-5 тысяч рублей, но в некоторых случаях может дойти и до уголовной ответственности. Статья 250 УК РФ предусматривает ответственность за загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству», — заявил Александр Кудряшов.

На незаконность использования пруда Ларисой Долиной указал саратовский предприниматель Глеб Рыськов. Он обратился в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области с просьбой привлечь артистку к ответственности. Исполнительница же заявила, что будет сама решать, засыпать ей водоем или нет, так как она является его собственницей.

