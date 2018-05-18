Медведев предложил снова назначить Колокольцева главой МВД
Российский премьер Дмитрий Медведев предложил главе государства Владимиру Путину снова назначить на должность главы МВД Владимира Колокольцева. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Колокольцев возглавляет это министерство с 2012 года.
Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину поименный список вице-премьеров и министров. Президента состав кабмина устроил, и он пообещал подписать указ об их назначении.
Ранее сообщалось, что Медведев предложил сменить главу Министерства по делам Северного Кавказа.
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