Медведев предложил снова назначить Колокольцева главой МВД

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Российский премьер Дмитрий Медведев предложил главе государства Владимиру Путину снова назначить на должность главы МВД Владимира Колокольцева. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Колокольцев возглавляет это министерство с 2012 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину поименный список вице-премьеров и министров. Президента состав кабмина устроил, и он пообещал подписать указ об их назначении.

Ранее сообщалось, что Медведев предложил сменить главу Министерства по делам Северного Кавказа.

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