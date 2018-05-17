Москвичей предупредили о грозе с градом в ближайшие часы

МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о грозе с дождем и градом 17 мая. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23 часов 17 мая в местами в Москве ожидается гроза с дождем , местами град», — говорится в сообщении.

Как отмечается, при грозе ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с.

Ранее МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Подмосковье 17 мая.

Также стало известно, что за прошедшие сутки в Москве выпало примерно 20% месячной нормы осадков, около 10 мм.