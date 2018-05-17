В Москве временно закроют Мавзолей Ленина

В Москве посетители не смогут попасть в мавзолей Владимира Ленина 20 мая. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные Федеральной службы охраны России.

Как отмечается, вход в здание будет закрыт в связи с праздничными мероприятиями, которые пройдут на Красной площади в честь 96-й годовщины создания пионерской организации.

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«Допуск посетителей в Мавзолей В.Ленина 20 мая 2018 г. осуществляться не будет», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением работ по реконструкции вход на центральную аллею ВДНХ будет ограничен до 1 июня. Как отмечается, из-за ремонта с 10 мая будет ограничен доступ от арки главного входа до площади Промышленности.