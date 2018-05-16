МИД: Скрипаль остается гражданином России

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, не отказывался от российского гражданства. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен, и добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним», — отметила она.

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По ее словам, российская сторона должна убедиться в благополучии российских граждан. При этом, отметила Захарова, заявления британской стороны не удовлетворяют Москву.

«Через наше посольство в Лондоне мы будем продолжать требовать возможности лично пообщаться со Скрипалями. Если они не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать об этом лично», — заявила представитель МИДа.

Захарова подчеркнула, что в нынешних условиях ситуация выглядит, как похищение британскими властями двух наших граждан.

Ранее сообщалось, что племяннице Скрипаля во второй раз отказали в британской визе.