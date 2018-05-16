МИД: Скрипаль остается гражданином России
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, не отказывался от российского гражданства. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
«Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен, и добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним», — отметила она.
По ее словам, российская сторона должна убедиться в благополучии российских граждан. При этом, отметила Захарова, заявления британской стороны не удовлетворяют Москву.
«Через наше посольство в Лондоне мы будем продолжать требовать возможности лично пообщаться со Скрипалями. Если они не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать об этом лично», — заявила представитель МИДа.
Захарова подчеркнула, что в нынешних условиях ситуация выглядит, как похищение британскими властями двух наших граждан.
Ранее сообщалось, что племяннице Скрипаля во второй раз отказали в британской визе.