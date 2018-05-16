В Москве в среду ожидается до +25°С
В Москве в среду, 16 мая, ожидается до +25°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.
Днем переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сотрудники МЧС предупредили о сильном тумане и ухудшении видимости в ближайшие часы в Москве.
МЧС также предупредило москвичей о грозе и ливнях в ближайшие часы.
Во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов и рыбачить. Автомобилистам рекомендуют остановить машину, а также не парковать транспортные средства около деревьев.
Также в МЧС пожелали москвичам быть внимательными и осторожными.