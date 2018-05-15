В ОБСЕ серьезно обеспокоены ситуацией вокруг РИА «Новости» Украина

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что в организации серьезно обеспокоены действиями украинских властей в отношении РИА «Новости» Украина в Киеве, передает РИА «Новости».

«Я выражаю серьезное беспокойство в связи с прошедшим сегодня рейдом по офисам российских СМИ, задержанием журналистов и обысков в их домах. Я вновь призываю властей воздержаться от введения ненужных ограничений на работу зарубежных журналистов, влияющих на свободное распространение информации и свободу слова», — заявил Дезир.

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Ранее сообщалось об обыске в офисе РИА «Новости» Украина, который продлился восемь часов.

До этого сообщалось, что на Украине задержали журналиста Кирилла Вышинского, а также выслали двух российских журналисток, готовивших материал о праздновании Дня Победы.