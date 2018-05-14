Посольство: британские пограничники безосновательно задерживают россиян

Посольство России в Великобритании заявило, что британские пограничники начали безосновательно задерживать россиян. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

«В посольство России в Лондоне стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан, прибывающих сюда на законных основаниях, то есть при наличии британской визы», — гласит сообщение.

Дипломаты также призвали россиян сообщать о подобных фактах на электронную почту: info@rusemb.org.uk. В диппредставительстве отметили, что это необходимо, чтобы предотвратить дискриминационный подход со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию.