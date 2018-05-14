В Москве в понедельник ожидается до +27°С

В Москве в понедельник, 14 мая, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе на понедельник, 14 мая.

«13-14 мая на большей части округа высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность», — уточнили метеорологи.

Как отмечалось, предупреждение связано с высокой опасностью возникновения пожаров в регионе. Однако, днем москвичей порадует сухая солнечная погода.