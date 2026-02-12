Размер шрифта
Ирина Салтыкова о бывшем муже: «Человек мужского не имеет»

Певица Салтыкова заявила, что брак с первым мужем не приносил удовольствия
ТВ-3

Певица Ирина Салтыкова стала героиней шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» и рассказала о неудачном первом браке. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала ТВ-3.

По словам Салтыковой, брак с первым мужем, музыкантом Виктором Салтыковым, практически никогда не приносил ей удовольствия, хотя она ни о чем не жалеет.

«У меня прекрасная дочь от этого брака. Но надо было посмотреть поглубже, понаблюдать, и там было видно сразу, что человек мужского не имеет, а мне нужно было», — говорит она.

Супруги прожили в браке семь лет и расстались в 1995 году. Знаменитость неоднократно публично заявляла, что их развод сильно отразился на Алисе — женщина не хочет выходить замуж и становиться матерью. Дочь артистов часто видела семейные разборки, которые травмировали ее психику. По словам певицы, она с пониманием относится к своему ребенку, но надеется, что когда-нибудь станет бабушкой.

Накануне Салтыкова поделилась в социальных сетях редкими кадрами с дочерью. Звезда снялась с 38-летней Алисой Салтыковой на отдыхе в Дубае. Они позировали за столиком во время ужина.

Ранее солистка «Миража» рассказала о секрете счастливого брака.
 
