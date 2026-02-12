Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Лоза выступил против Дня всех влюбленных: «Чуждый нам колорит»

Певец Дмитрий Лоза призвал отказаться от празднования Дня всех влюбленных
Globallookpress.com

Певец Юрий Лоза предложил отказаться от празднования Дня святого Валентина, считая его чуждым для российской культуры. Об этом он заявил в интервью Общественной службе новостей.

По словам Лозы, несмотря на популярность Дня всех влюбленных в России, этот праздник пока не стал важной частью национальной культуры.

«Почему? Потому что это чужой для нас праздник, католическая традиция. Зачем нам это? Нашей стране было бы лучше отказаться от этой традиции, но нет, мы все перенимаем этот ненужный и чуждый нам колорит», — сказал певец.

14 февраля, признался Лоза, он предпочитает отдыхать, а не выступать на сцене, в отличие от некоторых своих коллег. В то же время Лоза отметил, что в его репертуаре много песен о любви. И, как он заметил, чаще выбирают темы несчастной любви, чем счастливой. В качестве примера он привел свои композиции «Сто часов» и «Опять».

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал привлечь к ответственности людей, пытающихся навязать несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина. По его мнению, в празднике есть «эротический подтекст».

Ранее солистка «Миража» раскрыла секрет счастливого брака.
 
Теперь вы знаете
Чудачества и уход в себя. Как распознать шизофрению на ранней стадии у себя и близких
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!