Лоза выступил против Дня всех влюбленных: «Чуждый нам колорит»

Певец Юрий Лоза предложил отказаться от празднования Дня святого Валентина, считая его чуждым для российской культуры. Об этом он заявил в интервью Общественной службе новостей.

По словам Лозы, несмотря на популярность Дня всех влюбленных в России, этот праздник пока не стал важной частью национальной культуры.

«Почему? Потому что это чужой для нас праздник, католическая традиция. Зачем нам это? Нашей стране было бы лучше отказаться от этой традиции, но нет, мы все перенимаем этот ненужный и чуждый нам колорит», — сказал певец.

14 февраля, признался Лоза, он предпочитает отдыхать, а не выступать на сцене, в отличие от некоторых своих коллег. В то же время Лоза отметил, что в его репертуаре много песен о любви. И, как он заметил, чаще выбирают темы несчастной любви, чем счастливой. В качестве примера он привел свои композиции «Сто часов» и «Опять».

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал привлечь к ответственности людей, пытающихся навязать несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина. По его мнению, в празднике есть «эротический подтекст».

