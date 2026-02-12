Размер шрифта
Полиция раскрыла масштабную аферу с билетами в Лувре

Гиды и сотрудники оказались замешаны в мошенничестве с билетами в Лувре
Abdul Saboor/Reuters

Парижская полиция задержала десять человек, подозреваемых в организации масштабной схемы мошенничества с билетами в Лувре. Об этом сообщает Le Parisien.

Среди задержанных, как сообщается, есть два сотрудника музея и гиды, которые пытались обмануть посетителей из Китая, продать им поддельные билеты и склонить к переплате за бронирование экскурсий.

Также у задержанных были изъяты три автомобиля и €130 тысяч наличными, почти €200 тысяч на банковских счетах и несколько сейфов с крупными суммами наличности.

В заявлении руководства музея говорится, что в настоящее время оно «внедрило структурированный план борьбы с мошенничеством, основанный на выявлении подобных случаев, ряде профилактических и восстановительных мер (юридических, технических и контрольных) и мониторинге результатов».

19 октября 2025 года неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет.

Ранее Лувр закрывался из-за забастовки работников.
 
