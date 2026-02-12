Размер шрифта
«Каменская» вернется на экран

Актриса Хлынина станет майором полиции Каменской в новом сериале
Телеканал «Россия»

В Подмосковье начались съемки детектива Кирилла Плетнева «Каменская. Перезагрузка» кинокомпании «Мармот-фильм». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

По сюжету сериала герои романов Александры Марининой и знаменитого сериала «Каменская» — Каменская (Юлия Хлынина), Гордеев «Колобок» (Виталий Коваленко), Коротков (Дмитрий Куличков), Лесников (Павел Попов) и Чистяков (Павел Артемьев) — раскрывают сложные преступления в реалиях нашего времени и новых обстоятельствах.

Главная героиня, майор полиции Анастасия Каменская, не боится неразрешимых дел и погружения в сложные человеческие чувства и взаимоотношения. Хлынина рассказала, что съемки начались на морозе в Сергиевом посаде.

«Вместе с гримерами и костюмерами ищем образ новой Каменской — современной, простой, интеллектуальной девушки, которая, несмотря на сложную профессию, успевает любить и бороться с теневыми сторонами своей личности. Это не попытка повторить старое, а стремление найти сегодняшнее звучание знакомой истории», — говорит она.

По словам актрисы, новая Каменская — отдельный персонаж: типичный миллениал, увлеченный работой, живущий «в ритме кофе и цифровой реальности», интровертный и порой неудобный в общении, но самобытный и интеллектуальный.

Сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER. Телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Ранее Антон Лапенко получил главную роль в сериале о хоккее «Седьмой игрок».
 
