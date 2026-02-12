Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин избил знакомую кирпичом по голове за донос в полицию, она не выжила

В Коми осудили мужчину, избившего знакомую кирпичом по голове за донос в полицию
Александр Кряжев/РИА Новости

В Коми вынесли приговор мужчине, который из-за доноса в полицию избил знакомую кирпичом по голове. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Инцидент произошел 8 августа прошлого года в селе Объячево. Неоднократно судимый мужчина распивал алкоголь дома у знакомого и его избранницы. В ходе беседы женщина рассказала гостю, что ее приятельница «сдала» полицейским ее возлюбленного, когда тот украл велосипед — собутыльник решил разобраться в ситуации и потребовал пригласить ту знакомую в гости.

Сельчанка, ничего не подозревая, откликнулась на приглашение и пришла в гости с выпивкой и закуской, однако потребовавший ее присуствия мужчина с порога стал оскорблять ее и требовать признаний. Женщина отрицала факт обращения в полицию, и агрессор напал на нее с кулаками, а затем схватил с печи кирпич и дважды ударил им по виску жертвы — кирпич от этого разломился пополам.

Пострадавшей удалось сбежать, однако на следующий день ее состояние ухудшилось, и она обратилась к медикам. В результате врачам не удалось ее спасти.

Нападавший скрывался от следствия — его нашли в квартире знакомой за шкафом. Вину он не признал и от дачи показаний отказался. Суд признал мужчину виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и назначил ему наказание в виде девяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мужчина назвался бойцом СВО и жестоко избил девушку в баре во Владивостоке.
 
Теперь вы знаете
Чудачества и уход в себя. Как распознать шизофрению на ранней стадии у себя и близких
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!