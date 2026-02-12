Россиянин избил знакомую кирпичом по голове за донос в полицию, она не выжила

В Коми осудили мужчину, избившего знакомую кирпичом по голове за донос в полицию

В Коми вынесли приговор мужчине, который из-за доноса в полицию избил знакомую кирпичом по голове. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Инцидент произошел 8 августа прошлого года в селе Объячево. Неоднократно судимый мужчина распивал алкоголь дома у знакомого и его избранницы. В ходе беседы женщина рассказала гостю, что ее приятельница «сдала» полицейским ее возлюбленного, когда тот украл велосипед — собутыльник решил разобраться в ситуации и потребовал пригласить ту знакомую в гости.

Сельчанка, ничего не подозревая, откликнулась на приглашение и пришла в гости с выпивкой и закуской, однако потребовавший ее присуствия мужчина с порога стал оскорблять ее и требовать признаний. Женщина отрицала факт обращения в полицию, и агрессор напал на нее с кулаками, а затем схватил с печи кирпич и дважды ударил им по виску жертвы — кирпич от этого разломился пополам.

Пострадавшей удалось сбежать, однако на следующий день ее состояние ухудшилось, и она обратилась к медикам. В результате врачам не удалось ее спасти.

Нападавший скрывался от следствия — его нашли в квартире знакомой за шкафом. Вину он не признал и от дачи показаний отказался. Суд признал мужчину виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и назначил ему наказание в виде девяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

