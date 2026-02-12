В Польше сообщили о повреждении подводного кабеля

В Польше заявили о неисправности подводного кабеля между республикой и Швецией

Между Польшей и Швецией произошло отключение подводного кабеля из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Польские электроэнергетические сети» (PSE).

По ее информации, авария, по всей видимости, случилась не из-за «преднамеренных действий».

Как сообщила энергетическая биржа NordPool, инцидент произошел 12 февраля в районе 20:00 по местному времени (22:00 мск). Работы по восстановлению подключения планируется провести в ночь с пятницы на субботу.

31 декабря 2025 года Береговая охрана Финляндии задержала судно из-за повреждение подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

В апреле того же года в Эстонии приняли законопроект, который наделяет военных правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и, в крайнем случае, их топить.

Ранее в Европе предложили способ защиты подводных кабелей.