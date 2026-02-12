Размер шрифта
Человек не выжил при взрыве газового баллона в Тюмени

В Тюмени человек не выжил при взрыве газового баллона
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Тюмени во время взрыва газового баллона человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 12 февраля в гаражном кооперативе «Суходольская 1» — о случившемся сообщили по номеру 112. В автомобиле, находившемся на втором этаже двухэтажного гаража, взорвался газовый баллон.

Взрыв оборудования повредил шесть гаражей на общей площади в 100 квадратных метров. В результате случившегося не выжил один человек.

До этого в челябинском селе утечка паров газовоздушной смеси привела к взрыву в жилом доме. После детонации пожара не было, но в здании обрушились строительные конструкции — под завалами оказался мужчина.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в Краснодаре.
 
