В Тюмени человек не выжил при взрыве газового баллона

В Тюмени во время взрыва газового баллона человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 12 февраля в гаражном кооперативе «Суходольская 1» — о случившемся сообщили по номеру 112. В автомобиле, находившемся на втором этаже двухэтажного гаража, взорвался газовый баллон.

Взрыв оборудования повредил шесть гаражей на общей площади в 100 квадратных метров. В результате случившегося не выжил один человек.

