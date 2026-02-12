Размер шрифта
В Минобоорны РФ назвали количество сбитых БПЛА за вечер над Россией

Reuters

С 20:00 до 23:00 часов мск над территорией РФ сбили 66 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, речь идет о беспилотниках самолетного типа.

Больше всего БПЛА — 43 аппарата — сбито над Ростовской областью. Еще 20 беспилотников уничтожили над Курской областью, два дрона — над Белгородской областью и один — над Волгоградской областью.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Также днем 12 февраля дроны атаковали Ухту в Коми. Telegram-канал SHOT написал, что летательные аппараты могли запустить из Полтавской и Черниговской областей Украины. Предположительно, ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый». В результате ударов на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар, заявил губернатор региона Ростислав Гольдштейн. На место прибыли сотрудники экстренных служб, никто из людей не пострадал.

Ранее над территорией России за ночь сбили более 100 украинских беспилотников.
 
