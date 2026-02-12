Размер шрифта
Глава УАФ Шевченко попросил представителей ФИФА не допускать Россию на турниры

Шевченко встретился с Инфантино и попросил не допускать Россию на турниры
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко провел встречу с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Шевченко призвал не допускать российские сборные к международным турнирам в условиях продолжающегося конфликта. Также он провел переговоры с еврокомиссаром по спорту Гленом Микалефом.

«Во время разговора стороны обсудили актуальные вопросы европейского и международного футбола, в частности позицию по возвращению представителей России к участию в международных соревнованиях. Микалеф ранее публично выступил против инициатив по возможной отмене ограничений для российских команд. Андрей Шевченко поблагодарил еврокомиссара за его поддержку», — сказано в заявлении УАФ.

2 февраля президент ФИФА Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее глава департамента судейства ФИФА предрек возвращение арбитров России на международную арену.
 
