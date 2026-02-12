Катя Лель о будущей встрече с инопланетянами: «Нас подготавливают»

Певица Катя Лель рассказала о предчувствии будущей встречи с инопланетянами в мире. О других цивилизациях она побеседовала с Владимиром Маркони перед выходом фантастической комедии «Не в своей тарелке» на СТС.

«Через такие истории, как «Не в своей тарелке», нас подготавливают к мягкому пониманию, что мы не одни во вселенной, что есть кто-то рядом. Но мы не должны воспринимать это с агрессией или страхом», — говорит она.

Лель поделилась своей радостью в связи с тем, что не одна она думает об инопланетянах, а есть и другие люди, кто тоже начинает «по-другому думать, осознавать и прозревать».

В январе 2026-го Катя Лель призналась, что собирается в путешествие в Тибет. Певица планирует взобраться на гору Кайлас в мае 2026 года. Артистка хочет познать «сакральную энергию» Тибета.

По словам Лель, она уже начала подготовку к восхождению вместе со своими друзьями и единомышленниками.

Ранее песня Кати Лель стала хитом в Индонезии.