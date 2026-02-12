Размер шрифта
В Севастополе женщина грела ноги на Вечном огне и попалась полиции

В Севастополе задержали гревшую на Вечном огне ноги женщину
Telegram-канал ЧП / Севастополь

Женщину поймали за осквернение Мемориала героической обороны Севастополя. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на женщину после того, как в соцсетях распространилось видео с ней. На кадрах заметно, как россиянка облокотилась на плиту памятника, разулась и положила ноги около Вечного огня.

Полицейские установили личность нарушительницы, ею оказалась 54-летняя жительница Ялты. В беседе с полицейскими она заявила, что замерзла, поэтому решила согреться.

«Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственный орган для дальнейшей проверки и принятия по её результатам законного решения», – сообщается в публикации.

До этого две девушки стали фигурантками уголовного дела после осквернения мемориала в Калининграде. Прогуливаясь по территории, они прикурили от Вечного огня и похитили корзину с цветами.

Ранее уголовник пытался потушить снегом Вечный огонь в Ленобласти.
 
