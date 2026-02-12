Мадуро оценил действия правительства Венесуэлы

Мадуро по телефону сказал сыну, что правительство Венесуэлы делает то, что нужно

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре заявил, что правительство страны «делает именно то, что нужно», рассказал его сын Николас Мадуро Герра. Об этом сообщает Caraota Digital.

Лидер республики считает, что правительство «предпринимает первые шаги».

«Наше спокойствие здесь - это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины», — пересказал слова Мадуро его сын.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее Россия призвала США освободить Мадуро и его жену, назвав действия Вашингтона нарушением международного права.