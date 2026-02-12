Размер шрифта
Представителей ООН не позвали на заседание «Совета мира»

Представителей ООН не пригласили на первое заседание Совета мира
Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) не будет представлена на первом заседании «Совета мира», которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне. Об этом РИА Новости рассказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Он рассказал, что не в курсе о том, что ООН будет кем-либо представлена на встрече в Вашингтоне.

До этого официальная представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в первом заседании «Совета мира», который был создан президентом США Дональдом Трампом, но продолжит работу над формированием позиции относительно этой организации.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России.

Большинство стран ЕС отказались от вступления в состав органа, а президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сначала должны изучить все документы, а уже потом принимать решение. 21 января Путин предположил, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

Ранее Лавров рассказал об отношении России к «Совету мира».
 
