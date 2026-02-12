Представителей ООН не позвали на заседание «Совета мира»

Организация Объединенных Наций (ООН) не будет представлена на первом заседании «Совета мира», которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне. Об этом РИА Новости рассказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Он рассказал, что не в курсе о том, что ООН будет кем-либо представлена на встрече в Вашингтоне.

До этого официальная представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в первом заседании «Совета мира», который был создан президентом США Дональдом Трампом, но продолжит работу над формированием позиции относительно этой организации.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России.

Большинство стран ЕС отказались от вступления в состав органа, а президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сначала должны изучить все документы, а уже потом принимать решение. 21 января Путин предположил, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

Ранее Лавров рассказал об отношении России к «Совету мира».