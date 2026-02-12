Нетаньяху сообщил о скептицизме по поводу сделки с Ираном

Нетаньяху на встрече с Трампом не скрывал скептицизм по поводу сделки с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом не скрывал скептицизма по поводу заключения соглашения с Ираном. Об этом сообщило РИА Новости.

«Не стану скрывать, что я выразил общий скептицизм касательно любого соглашения с Ираном. Но я сказал, что если соглашение действительно будет достигнуто, то оно должно включать элементы, которые крайне важны для нас, для Израиля, и, на мой взгляд, не только для Израиля. Речь идет не только о ядерной программе. Это также баллистические ракеты и иранские прокси», — сказал он перед вылетом из Вашингтона.

Американский президент, по словам Нетаньяху, считает, что иранцы уже поняли, с кем имеют дело, и в целом есть шанс на достижение соглашения.

До этого Трамп сообщил, что диалог с главой правительства еврейского государства прошел очень хорошо. По его словам, он настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы понять, можно ли заключить сделку с Тегераном.

Ранее сообщалось, что США тайно направили терминалы Starlink в Иран.