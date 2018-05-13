В Турции скончался российский турист

Турист из Екатеринбурга Сергей Цукрук, который впал в кому во время отпуска в городе Алания, скончался в турецком госпитале Baskent, передает РИА «Новости» со ссылкой на родных погибшего.

«Сегодня, 13 мая, не выходя из комы, Сергей Цукрук умер», — сообщила мать россиянина.

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Уточняется, что мужчина находился на отдыхе с женой и ребенком. Возвращаясь с завтрака 3 мая, супруга обнаружила его в номере отеля после неудачной попытки суицида.

Состояние россиянина было стабильно тяжелое, манипуляции по выводу его из комы успехов не принесли. Периодически мужчину отключали от аппарата искусственной вентиляции легких, но реакций организма не последовало.

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