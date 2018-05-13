Взрывы в Индонезии устроила семья с детьми

Устроившие взрывы в церквях в Индонезии были членами одной семьи, сообщает ABC со ссылкой на начальника Национальной полиции Индонезии Тито Карнавиана.

Уточняется, что глава семьи устроил первый взрыв с помощью автомобиля, двое его сыновей 18 и 16 лет осуществили второй взрыв с использованием мотоцикла.

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Мать и дети 12 и 9 лет осуществили третий взрыв.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии увеличилось до девяти, 40 человек пострадали.

13 мая на острове Ява в Индонезии произошла серия взрывов, были атакованы три церкви. Первый взрыв произошел рядом с католической церковью Святой Марии, в результате чего погиб один прихожанин церкви и подорвался террорист. Взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро и церкви пятидесятников.