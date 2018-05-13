В Индонезии при взрывах в церквях пострадали 13 человек

На острове Ява в Индонезии в результате взрывов в церквях погиб один человек, а еще 13 пострадали. Об этом сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на заявление представителя полиции региона.

По данным издания, первый взрыв произошел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява, в результате чего погиб один прихожанин церкви и подорвался террорист. При атаке смертника были ранены двое полицейских и пострадали 11 человек.

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Как отмечается, взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро и церкви пятидесятников. Информации о числе пострадавших или погибших при взрывах в этих церквях пока нет.

В апреле прошлого года по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва в церкви в египетском городе Танта.