Суд не стал арестовывать мужчину за пронос на руках росгвардейца в метро

Судья Черемушкинского суда Москвы принял решение не отправлять под домашний арест мужчину, который обхватил сотрудника Росгвардии на станции метро «Сухаревская» и пронес его по вестибюлю несколько метров «ради шутки», передает РИА «Новости».

«Судья Попов отказался удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор также не поддержал заявленное ходатайство следственных органов», — сообщили в суде.

В отношении Исляма Малекова, который 6 мая пронес сотрудника «Росгвардии» по станции метро, было возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 318 УК Российской Федерации (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья полицейского).