В Москве в субботу ожидается до +24°С

В Москве в субботу, 12 мая, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/c.

Ранее на территории Москвы и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности на 11 и 12 мая из-за высокой вероятности возникновения пожаров.

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«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.