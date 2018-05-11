В школе в Калифорнии произошла стрельба

В Хайленд Хай Скул в городе Палмдейл в Калифорнии произошла стрельба, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на офис шерифа.

По данным NBC, которые журналисты получили от пожарной службы, огнестрельные ранения получил один человек.

Ранее ФБР заявило о максимальном числе случаев публичной стрельбы в XXI веке. Из текста доклада американского ведомства следует, что в 2016 и 2017 годах число нападений с применением огнестрельного оружия в общественных местах достигло 50 случаев, жертвами стал 221 человек, еще 722 были ранены.