При раскопках в центре Москвы нашли часть древней иконки
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в твиттере, что в Лучниковом переулке в центре Москвы археологи при раскопках нашли створку иконки-мощевика XV-XVI веков.
«В Лучниковом переулке в ходе работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь — створку иконки-мощевика», — написал Собянин.
Он отметил, что она сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках.
«Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем», — добавил мэр.
Ранее сообщалось, что археологи нашли следы древней резни в шведской деревне.
В апреле на немецком острове Рюген в Балтийском море обнаружили древний клад.
В Лучниковом переулке в ходе работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь - створку иконки-мощевика. Она сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках. Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем. pic.twitter.com/E8OVWy7OIj— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 мая 2018 г.