При раскопках в центре Москвы нашли часть древней иконки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в твиттере, что в Лучниковом переулке в центре Москвы археологи при раскопках нашли створку иконки-мощевика XV-XVI веков.

«В Лучниковом переулке в ходе работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь — створку иконки-мощевика», — написал Собянин.

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Он отметил, что она сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках.

«Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что археологи нашли следы древней резни в шведской деревне.

В апреле на немецком острове Рюген в Балтийском море обнаружили древний клад.