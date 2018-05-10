В ФСБ сообщили об обысках у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора

Представитель управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщил об обысках у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Сабликова, передает РИА «Новости».

«УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтверждает факт участия своих сотрудников в проходящих мероприятиях, не комментируя их цель и результаты», — сообщили в ФСБ.

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Отмечается, что следственные действия связаны с расследованием по делу о хищении 4 млрд рублей у строительных саморегулируемых организаций Санкт-Петербурга. В ведомстве не стали комментировать данное дело.

Пресс-секретарь Северо-Западного управления Ростехнадзора Татьяна Петрова также отметила, что обыски проходят в здании Ростехнадзора и по месту жительства дочери Сабликова.