Освобожденные из КНДР американцы прибыли на Аляску

Три гражданина США, которых освободили из КНДР после визита в страну госсекретаря США Майка Помпео, прибыли на Аляску, передает Reuters.

Также сообщается, что бывшие пленники КНДР распространили официальное заявление.

«Мы бы хотели поблагодарить правительство Соединенных Штатов, президента Дональда Трампа, госсекретаря Помпео и других людей в США за то, что они вернули нас домой. Мы благодарим Бога, наши семьи и наших друзей, которые молились за наше возвращение. Боже, благослови Америку, величайшую страну в мире», — говорится в заявлении.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что власти КНДР отпустили американских пленников по просьбе Трампа.