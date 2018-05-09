Российских журналистов принудительно выслали с Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) осуществили задержание и высылку с украинской территории журналистов «России» и «Первого канала» Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что журналисток обвинили в подготовке видеоматериалов о праздновании на Украине Дня Победы, которые якобы должны были дискредитировать украинскую сторону перед мировым сообществом и распространить ложную информацию среди населения.

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«…Соловьеву принудительно возвратить в Россию, а Юрьеву в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в НАТО пожаловались на эффективность «российской пропаганды».