Хаспел пообещала не возобновлять пытки на посту директора ЦРУ

Исполняющая обязанности главы ЦРУ Джина Хаспел заявит о полном отказе от пыток при допросе свидетелей, следует из речи выступления перед конгрессом США, которая оказалась в распоряжении Reuters.

9 мая Хаспел объявит конгрессу США, что, если ее назначат главой ЦРУ, ведомство не будет возобновлять программу задержания и допросов, которая вступила в силу после террористического акта 11 сентября 2001 года. Согласно этой программе, в исключительных случаях агенты ЦРУ могут пытать подозреваемых.

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«Как человек, который служил в ЦРУ в это неспокойное время (имеется в виду время принятия спорной программы допроса свидетелей. — «Газета.Ru»), я могу лично гарантировать, четко и без оговорок, что под моим руководством в ЦРУ не будет заново открыта эта программа по содержанию и допросам», — говорится в речи Хаспел.

Ранее сообщалось, что ЦРУ отправило в конгресс секретные данные по Хаспел.