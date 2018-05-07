В честь Дня Победы ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны получат 10 тыс. руб. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Произвести в мае-июне 2018 г. единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. гражданам России, постоянно проживающим на территории России, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц указанных в пд. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. ФЗ «О ветеранах», — говорится тексте документа.

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Отмечается, что правительство должно решить вопросы, связанные с реализацией указа.

Ранее сообщалось, что ветеранов в Подмосковье бесплатно подстригут 9 мая по случаю Дня Победы.