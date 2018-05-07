В МВД сообщили о ликвидации сети подпольных казино в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов ликвидировали сеть незаконных игорных заведений и задержали десять человек. Об этом сообщает МВД России.

«Полицейскими установлено, что специальные игровые терминалы были размещены в шести залах в разных районах города Хабаровска. В каждом из них имелся свой пост охраны, на котором клиентов проверяли с помощью специального оборудования, велось постоянное видеонаблюдение», — отмечается в сообщении.

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По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, во время проведения обысков были изъяты более 450 единиц специализированного игорного оборудования, сотовые телефоны, компьютерная техника, печати, кредитные карты различных финансовых учреждений, а также денежные средства в сумме, превышающей 11,6 млн руб.

В настоящее время по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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