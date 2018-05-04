Крымский депутат назвал необходимым досмотр судов в Керченском проливе

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал необходимым досмотр судов в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Он отметил, что провокации украинской стороны не могли оставаться без ответных мер.

«Действия российских пограничников в акватории Азовского и Черного морей, с точки зрения международного и морского права, полностью соответствуют всем нормам. Те действия, которые Украина предпринимала в отношении российских моряков – удержание в течение длительного времени членов экипажа рыболовецкого судна «Норд», другие провокации, которые устраивали украинские власти, заставляют Российскую Федерацию усиливать меры безопасности, поскольку со стороны Украины действительно могут быть осуществлены враждебные акции», – сказал Ганжара.

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Также, по его словам, особых мер безопасности требует строительство моста в Крым.

«Я абсолютно убежден, что действия наших пограничников полностью оправданны, поскольку сейчас мы находимся в преддверии открытия моста в Крым, и мы знаем, сколько поступало угроз со стороны украинских политических групп», – отметил Ганжара.

Ранее крымское пограничное управление ФСБ России сообщило, что проверки иностранных судов проводятся в соответствии с международным морским правом. До этого украинские пограничники пожаловались на «жесткий» досмотр Россией судов в Керченском проливе.