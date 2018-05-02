В Британии в мусорке нашли мощи святого

Британская компания по вывозу мусора обнаружила мощи папы Римского Климента I, пишет The Times.

Он скончанся примерно в 99 году и был вторым или третьим епископом Рима после апостола Петра.

Теперь компания пытается выяснить, кто именно выбросил мощи, а точнее флакон с гравировкой, в котором находится часть человеческой кости.

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Точной уверенности, что находка имеет ценность, нет.

Сейчас ведется расследование.

Как пояснил изданию историк Оксфордского университета, подобные реликвии были широко распространены в XVI веке, когда находили множество человеческих останков. По его словам, люди собирали небольшие части этих костей и выдавали их за останки кого-то из святых.