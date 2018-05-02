Полиция арестовала более 100 человек во время беспорядков в Париже
Правоохранительные органы сообщили, что на демонстрации анархистов в Париже около 1200 человек начали столкновения с полицией, 102 участника протестов поместили под стражу, передает радиостанция France Info.
Сообщается, что в общей сложности полиция задержала более 200 человек.
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Также отмечается, что протестующие в капюшонах собрались на Мосту Аустерлиц. Они начали скандировать антиправительственные лозунги, а затем попытались поджечь несколько зданий и разбили окна ресторана McDonald's.
Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время демонстрации.