Полиция арестовала более 100 человек во время беспорядков в Париже

Правоохранительные органы сообщили, что на демонстрации анархистов в Париже около 1200 человек начали столкновения с полицией, 102 участника протестов поместили под стражу, передает радиостанция France Info.

Сообщается, что в общей сложности полиция задержала более 200 человек.

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Также отмечается, что протестующие в капюшонах собрались на Мосту Аустерлиц. Они начали скандировать антиправительственные лозунги, а затем попытались поджечь несколько зданий и разбили окна ресторана McDonald's.

Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время демонстрации.