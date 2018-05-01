NY Times: Мюллер составил дюжины вопросов для допроса Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в прошлые президентские выборы в США, составил список из более 50 вопросов, которые он хочет задать президенту страны Дональду Трампу. Некоторые из них опубликовала газета The New York Times.

По данным издания, эти вопросы должны помочь Мюллеру определить, препятствовал ли Трамп совершению правосудия. Отмечается, что многие из них касаются предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. К примеру, Мюллер хочет спросить у президента о возможных связях с Россией бывшего главы избирательного штаба Пола Манафорта.

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Также авторы отмечают, что Мюллер уже направил список вопросов адвокатам Трампа.

Ранее сообщалось, что юридический комитет сената США проголосовал за принятие распоряжения, защищающего Мюллера от увольнения Трампом.