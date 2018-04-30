Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 29

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле увеличилось до 29, передает TOLOnews со ссылкой на минздрав Афганистана.

По данным агентства, в результате происшествия также пострадали 49 человек.

Как отмечается, террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию взрывов.

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Ранее сообщалось, что результате двух взрывов, которые произошли в Кабуле, погибли не менее 21 человека.

Взрывы произошли утром 30 апреля. Один из них, по предварительной информации, совершил террорист-смертник на мотоцикле.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.