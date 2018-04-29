Захарова назвала ситуацию в Йемене крупнейшей гуманитарной катастрофой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Йемене является крупнейшей на сегодня гуманитарной катастрофой, передает РИА «Новости».

«Йемен — 20 миллионов человек не на грани гуманитарной катастрофы, а далеко за гранью. Они в центре колоссальной, крупнейшей на сегодняшний день гуманитарной катастрофы. 20 миллионов человек!», — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

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Она отметила, что этим цифрам уже два месяца, они могли даже вырасти за это время.

Ранее Мария Захарова рассказала о том, как сотрудники Госдепаратмента США обыскали дипсобственность России, назвав сам способ «адским».

Захарова подчеркнула, что российские дипломаты не будут приходить к американскому представительству «с синей тряпкой» для того, чтобы совершать за ней «некие действия».