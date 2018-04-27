Трамп удивился, что журналисты смогли воспитать детей

Президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома детей журналистов президентского пула и заявил, что они намного лучше их родителей. Об этом пишет газета The New York Times.

«Не могу поверить, что [работники] медиа вырастили таких прекрасных детей. Как у [работников] медиа это получилось, я не знаю», — сказал Трамп, когда встречал детей журналистов в Белом доме.

Реклама

Также глава Соединенных Штатов поинтересовался, собираются ли дети продолжить карьеру своих родителей, однако не стал дожидаться ответа и добавил, что этот вопрос может вызвать у него проблемы.

«Ну что ж, поздравляю вас (сказал Трамп, показывая на журналистов. — «Газета.Ru»). Вы проделали хорошую работу. Здесь [показывает на детей] вы сделали хорошую работу. Не могу сказать, что здесь [показывает на себя] вы справились так же хорошо. Но правда, прекрасные дети», — пошутил Трамп.

Ранее телеканала CNN подсчитал, сколько раз за год Трамп использовал слово «фейковый». Чаще всего этим словом он характеризует работу либеральных СМИ.