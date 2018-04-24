Аксенов призвал крымчан не ездить на Украину через границу с Крымом

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поездки крымчан через границу с полуостровом опасны и чреваты проблемами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я советую крымчанам, особенно тем, кто работал в органах государственной власти, не ездить на Украину, тем более через эту границу. Законов там нет, это контрпродуктивно. Пиратское государство, сделать могут вам что угодно», — сказал Аксенов.

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В случае крайней необходимости он посоветовал въезжать на Украину с материковой части России.

Ранее сообщалось, что гражданку Украины, которая была доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах, задержали на украинской территории. Ее заподозрили в госизмене.