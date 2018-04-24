Посол США в России сравнил Владивосток с Калифорнией

Посол США в России Джон Хантсман посетил Владивосток, который напомнил ему родную Калифорнию. Об этом сообщается на странице генерального консульства во Владивостоке в фейсбуке.

«Очень рад впервые посетить Владивосток - прекрасный город, виды которого напоминают мою родную Калифорнию. Надеюсь узнать больше об этом динамичном регионе и возможностях более глубокого сотрудничества США и России на Дальнем Востоке», — заявил Хантсман.

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Посол также прокатился на владивостокском фуникулере, назвав поездку «незабываемым впечатлением».

Ранее сообщалось, что Хантсман попробовал чак-чак в Казани.