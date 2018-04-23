Суд отказал СБУ в аресте личного имущества Савченко

Шевченковский районный суд Киева отказа следователям Службы безопасности Украины (СБУ) в аресте имущества, которое было временно изъято по месту жительства народного депутата Надежды Савченко, передает УНН.

«Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя ГСУ СБУ об аресте имущества в уголовном производстве», — говорится в постановлении суда.

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Отмечается, что полный текст постановления будет объявлен 27 апреля.

Адвокат Савченко выразил надежду «на существование в Украине независимого суда».

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел митинг в поддержку Савченко. На площади собрались около 20 человек.